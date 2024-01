Moetai Brotherson rencontrera Emmanuel Macron et plusieurs ministres en métropole

Il sera aussi question d’aide à l’innovation et dans les domaines de l’environnement, pour un montant de près de 2 milliards de francs, du Fonds de secours outre-mer faisant suite à l’état de catastrophe naturelle déclaré fin 2023, des relations internationales, notamment avec Singapour, les pays de la région Pacifique et les États-Unis ou encore de l’inscription du Ori tahiti au patrimoine mondial de l’UNESCO, selon le programme adressé aux rédactions.

Le président du Pays rencontrera également des professionnels de l’Audiovisuel, de la stratégie industrielle maritime et du Tourisme. Enfin, « concernant la question socialement vive du nucléaire », Moetai Brotherson se rendra sur le site de l’Institut de radioprotection et de sûreté Nucléaire avec le directeur général l’établissement, Jean-Christophe Niel, pour « prendre connaissance des stratégies de surveillance environnementale et de visiter les laboratoires dédiés ».