Moetai Brotherson : « La position de la Polynésie est très claire : pas d’exploitation des fonds marins »

TNTV : Parmi les sujets évoqués lors de ce Forum : celui de la crise en Nouvelle-Calédonie. Une mission d’information est prévue sur le Caillou. Que pensez-vous que cela peut changer sur place ?

Moetai Brotherson : « Elle apportera d’abord une perspective régionale sur ce qui se passe en Calédonie, et plus simplement cette espèce de dialogue de sourds bilatéral auquel on a assisté depuis quelques mois. Je pense que c’est une bonne chose. Il faut remercier l’État d’avoir accepté le principe de cette mission, et remercier également le gouvernement calédonien qui se propose d’en être co-organisateur ».

TNTV : Mais pensez-vous que ça puisse avoir une vraie influence sur la résolution de la crise ?

Moetai Brotherson : « Je pense que la Troïka ne se déplace pas pour faire du tourisme en Nouvelle-Calédonie. Tout le monde ici a pris conscience de la gravité de la situation et de la nécessité de trouver une porte de sortie qui soit honorable et qui permette à nouveau à la Nouvelle-Calédonie de s’inscrire dans une perspective de développement et d’harmonie. C’est important, d’abord pour la Nouvelle-Calédonie, mais c’est aussi important pour la région, puisque vous le savez, dans le cadre des discussions qu’on a eues, il a été question de sécurité et de paix dans la région ».

TNTV : Autre annonce importante lors du communiqué final du Forum, c’est l’intégration des Samoa américaines et de Guam comme membres observateurs. On sait qu’il y a quelques craintes parce que ce sont des pays qui sont proches des États-Unis. Qu’en pensez-vous ?

Moetai Brotherson : « Je pense qu’on était exactement dans la même situation que Guam et les Samoa américaines il y a quelques années avant que la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie deviennent ‘full members’. C’est un débat qui a déjà eu lieu. Ce qui a été accepté pour des territoires français…il n’y a aucune raison réglementaire, statutaire, par rapport au règlement du Forum, de le refuser à des territoires américains. C ‘est la raison pour laquelle nous avons soutenu ces deux adhésions ».

TNTV : Avec une petite réserve toutefois : un changement, peut-être, des règles relatives aux membres observateurs ?

Moetai Brotherson : « Cette réserve n’est pas spécifique à ces deux demandes. C’est une demande de révision du règlement intérieur qui a été demandée de longue date. Depuis Rarotonga, déjà, cette demande avait été formulée. C’est une évolution qui va se faire. Les membres existants devront aussi s’adapter à ces nouvelles règles ».

TNTV : Il y a un autre thème majeur qui a été beaucoup abordé au Forum, c’est l’exploitation des fonds marins. Les opinions divergent sur le sujet. Au dernier jour du forum, à la table de présentation du communiqué, il y avait trois Premiers ministres ou anciens Premiers ministres qui représentaient des pays très favorables à l’exploitation de ces ressources : Nauru, Cook et Tonga. Ne doit-on pas craindre qu’il y ait des pays dans le Pacifique qui finissent par les exploiter ?

Moetai Brotherson : « Non, je ne pense pas. La présence de ces trois personnalités était normale, puisqu’on avait le ‘chair’ sortant du Forum, le ‘chair’ actuel et le secrétaire général du Forum. Donc, c’étaient ces trois entités qui étaient représentées par des nations favorables au ‘deep sea mining’ ».

TNTV : Donc pour vous les choses ne peuvent pas évoluer dans le mauvais sens dans les années qui viennent ?

Moetai Brotherson : « Seul l’avenir nous le dira. En tout cas, la position de la Polynésie française est très claire : pas d’exploitation. De l’exploration à des fins scientifiques pour mieux connaître le vivant. Oui. Pour mieux le protéger, oui, mais pas d’exploitation ».

TNTV : Que retenez, vous, pour la Polynésie de ce Forum ? Quelle mesure majeure peut concerner le fenua ?

Moetai Brotherson : « Il n’y a pas d’annonce majeure concernant la Polynésie. C’est justement un des sujets, pour moi, d’interrogation. On voit au fil des ans un certain nombre de dispositifs se mettre en place dans le Forum auxquels nous n’avons pas accès. De par notre statut de collectivité française ou de par notre classification économique. Pourtant, ce sont parfois des entités qui pourraient être intéressantes pour nous. Je vais prendre pour exemple le Fonds de Résilience Pacifique auquel nous pouvons contribuer. Mais, pour l’instant, je crois que nous ne pouvons pas en bénéficier. Donc, c’est pour moi une source d’interrogation. On va travailler ces sujets et on va revenir au prochain Forum avec peut-être des demandes plus précises ».