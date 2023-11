Limitation du nombre de mandats : le vote du texte de Hinamoeura Cross en commission reporté

Promesse du Tavini, la résolution présentée ce vendredi en commission par Hinamoeura Morgant-Cross a pour objet de « limiter le nombre de mandats pour permettre le renouvellement de la classe politique et éviter les abus ou les dérives politiques ».

Le vote a été reporté. Le Tavini se réunira en conseil politique pour discuter du texte.

« Ça a été un long débat. Ça a duré plus d’une heure, a rapporté Nuihau Laurey au micro de Tahiti Nui télévision. Nous, on a félicité la représentante Cross d’avoir osé déposer ce texte parce que ça faisait partie des mesures que nous avions proposées (…) C’est la première fois qu’il y a ce débat au sein de la commission. Par contre, les représentants de la majorité ont souhaité reporter le vote pour qu’il y ait une présentation au sein de leur comité de majorité. J’ai l’impression que les partis politiques ont du mal… »

Interrogée à l’issue de la commission par nos confrères de Tahiti infos, Hinamoeura, en larmes, a fait part des tensions au sein du parti bleu ciel. « J’essaie de me rappeler pourquoi je me suis engagée, mais le prix est cher à payer, a déclaré la représentante Tavini. (…) Il nous faut ce renouvellement. C’est impératif. On ne doit pas laisser des gens comme ça rester aussi longtemps au pouvoir. (…) »

Pour le représentant Tavini à l’assemblée Allen Salmon, c’est sur la « forme » que la proposition pose souci : « C’est une nouvelle façon de concevoir la politique. Bien sûr qu’on est d’accord sur le font, mais là où on n’était pas d’accord c’est sur la forme. On aurait souhaité qu’il y ait un débat, un consensus (…) Nous allons proposer une rencontre avec tous les élus »

« Qu’on arrête l’hypocrisie : on ne va pas dire qu’il y a de la cohésion alors que par-derrière…« Hinamoeura Morgant-Cross

« Qu’on arrête l’hypocrisie : on ne va pas dire qu’il y a de la cohésion alors que par-derrière… regardez mon dos, il est en sang : j’ai mille et un couteaux ! a réagi Hinamoeura. On me reproche de ne pas avoir sollicité la majorité. Je m’excuse pour ceux qui ont considéré que c’était irrespectueux. (…) Je savais qu’on n’aurait pas forcément ouvert le débat en commission si en amont, c’était passé en majorité. On aurait tué le bébé dans l’œuf. Qu’on ouvre le débat en commission. C’est prévu pour. »

Hinamoeura Morgant-Cross estime être carrément « détestée, voire haïe par une bonne partie » des élus bleu ciel. « Je pense qu’il y a une bataille aussi de qui va être la femme Tavini. Moi je n’en ai pas besoin. Je me suis fait connaitre avant. »

« Je vais recevoir un prix à la fin du mois à new York (le prix 2023 Nuclear-Free Future Award) : Félicitations de tout le gouvernement. De deux élus de l’assemblée et le reste rien du tout, mais je trouve ça triste (…) On est censés vouloir la même chose. »

L’élue espère que son texte sera « réexaminé en commission ». « Je suis prête à retravailler le texte », a déclaré Hinamoeura.

Hinamoeura Morgant-Cross sera l’invitée de nos journaux ce vendredi soir