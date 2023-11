Assemblée de la Polynésie : Un texte pour limiter à deux les mandats des élus

« Limiter le nombre de mandats pour permettre le renouvellement de la classe politique et éviter les abus ou les dérives politique ». C’était une promesse de campagne du Tavini aux Territoriales. Six mois plus tard, une résolution est prête. Portée par Hinamoeura Morgant-Cross, la proposition de résolution prévoit de limiter à deux le nombre de mandats exercés par les élus de Tarahoi « qu’ils soient successifs ou non et accomplis en totalité ou non ». Le texte sera étudié dès demain vendredi, en commission des institutions, des affaires internationales et des relations avec les communes.

Si Hinamoeura Morgant-Cross ne s’exprimera pas avant l’examen en commission, elle rappelle dans l’exposé des motifs que « les mandats illimités traduisent une régression démocratique » et précise qu’il s’agit d’apporter « une respiration démocratique dans l’exercice des fonctions parlementaires locales »

Le texte a également vocation à « assurer à nos citoyens l’écoute qu’ils méritent de la part de leurs représentants ». Une proposition qui, selon l’élue, « s’inscrit dans la continuité du renouvellement de la classe politique dont nos citoyens ont exprimé le besoin lors des dernières élections de mai 2023 ».

À ce jour, près d’un tiers des représentants a déjà deux mandats ou plus à son actif. Le projet de résolution, lui, doit être débattu lors de la prochaine plénière, le 9 novembre… S’il passe le cap de la commission.