Les Tavana Hau rencontrent le président et son gouvernement

Les Tavana Hau des circonscriptions administratives de la Polynésie française étaient réunis à Papeete durant plusieurs jours pour rencontrer tour à tour l’ensemble des ministres et leurs cabinets respectifs. L’occasion pour eux de partager leurs expériences, de faire le point sur les dossiers en cours, et d’échanger sur les attentes respectives des administrés de leur circonscription et des ministères.

Des rencontres appréciées qui ont permis aux administrateurs qui représentent les ministères dans leurs circonscriptions de connaître les équipes avec lesquelles ils travaillent au quotidien. A l’issue de la tournée des ministères, les Tavana Hau ont aussi été reçus par le président Edouard Fritch.

De nombreuses attentes ont pu être identifiées, parmi lesquelles, la nécessité d’assurer une meilleure transversalité, une meilleure communication, de meilleurs liens avec les ministères et la poursuivre du chantier de la dématérialisation des démarches et des procédures pour en faciliter l’accès aux habitants des archipels.

Si l’État accompagne les communes du point de vue budgétaire, le Pays apporte sa part, d’autant que la plupart des besoins exprimés par les maires relèvent le plus souvent de la compétence du Pays.