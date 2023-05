Les ministres pressentis à la veille de l’annonce du nouveau gouvernement

Si la liste du premier gouvernement du président Moetai Brotherson n’est pas encore complète ni définitive, quelques noms pourraient s’ajouter aux quatre qui ont été annoncés par Moetai Brotherson lui-même sur le plateau de TNTV, à savoir Jordy Chan ministre de l’Équipement, Ronny Teriipaia ministre de l’Éducation, Vannina Crolas ministre de la Fonction publique et Eliane Tevahitua vice-présidente en charge de la Culture et de l’Artisanat, de la Recherche et de l’Enseignement supérieur.

Selon nos dernières informations, Warren Dexter serait nommé ministre de l’Économie et des Finances. Et Nahema Temarii ministre de la Jeunesse et des Sports. Cliff Loussan serait le ministre du Logement et de l’Aménagement social et non Chantal Galenon comme l’avaient annoncé nos confrères de Tahiti Infos.

Enfin, Cédric Mercadal, juriste de la CPS, est pressenti au ministère de la Santé. Moetai Brotherson récupèrerait quant à lui le portefeuille du Tourisme.

Pour précision, un ministère devrait être attribué à la minorité, ce qui inclut, selon Moetai Brotherson, les partis éliminés au premier tour des Territoriales. À titre d’exemple, le candidat de Heiura les Verts Jacky Bryant pourrait être ministre de l’Environnement, une fonction qu’il a déjà occupée sous le gouvernement Temaru en 2011.

Demain, lundi 15 mai, suivez à partir de 7 heures 30, en direct TV et en Facebook live, la présentation du nouveau gouvernement de la Polynésie. À suivre également sur TNTV.pf.