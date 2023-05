Tevaiti Pomare, Chantal Galenon et Mike Cowan pressentis dans le premier gouvernement Brotherson

Les 38 élus du Tavini Huiraatira, arrivé en tête aux élections territoriales, étaient accueillis ce mardi à Tarahoi pour leur premiers pas à l’Assemblée de la Polynésie française (APF). Une pré-rentrée qui concernait tous les nouveaux élus, qui vivront leur première séance dans l’hémicycle, ce jeudi 11 mai, pour élire le nouveau président de l’Assemblée, avant l’élection le lendemain du président du Pays.

La liste du premier gouvernement Brotherson n’est pas encore complète ni définitive, mais quelques noms pourraient s’ajouter aux quatre qui ont été annoncés par Moetai Brotherson lui-même sur TNTV, à savoir Jordy Chan ministre de l’Equipement, Ronny Teriipaia ministre de l’Education, Vannina Crolas ministre de la Fonction publique et Eliane Tevahitua vice-présidente en charge de la Culture et de l’Artisanat, de la Recherche et de l’Enseignement supérieur.

Un ministère disponible pour la minorité

Selon nos informations et comme l’ont indiqué nos confrères de Tahiti Infos, Chantal Galenon serait pressentie comme future ministre du Logement et de l’Aménagement social, une fonction pour laquelle elle laisserait donc son siège à l’APF.

Concernant le portefeuille du Budget et des Finances, le nom de Tevaiti Pomare, 45 ans, semble se détacher. Diplômé de l’Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration Economique, il est notamment passé par la Banque de France et KPMG Conseil à La Défense, puis a été actuaire à la CPS.

Enfin, Mike Cowan, osthéopathe, et fils du célèbre culturiste Polynésien Roberto Cowan, prendrait en charge le ministère de la Jeunesse et des Sports.

À noter qu’un ministère devrait être attribué à la minorité, ce qui inclut, selon Moetai Brotherson, les partis éliminés au premier tour. Jacky Bryant pourrait par exemple être ministre de l’Environnement, une fonction qu’il a déjà occupée dans le gouvernement Temaru en 2011.

Par ailleurs, annonce avait été faite d’un gouvernement paritaire. Il manquerait, en l’état, deux femmes pour obtenir un équilibre femmes-hommes.