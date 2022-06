Législatives : un second tour Tapura – Tavini en Polynésie

Le second tour de ces élections législatives sera un duel Tapura – Tavini. Dans la première circonscription, Nicole Bouteau obtient un score de 42.17% et 12333 voix. Tematai Le Gayic, 21 ans seulement, accède lui aussi au second tour avec 19.61% des voix.

Dans la deuxième circonscription, Tepuaraurii Teriitahi obtient 33.21% des voix devant Steve Chailloux qui recueille 28.78% des suffrages.

Enfin, dans la 3e circonscription, c’est cette fois le Tavini qui est en tête avec son candidat, le député sortant, Moetai Brotherson qui devance de quelques voix Tuterai Tumahai, le candidat Tapura.

Même si aucun de ses candidats ne sera présent au second tour, le Amuitahiraa o te nuna’a maohi de Gaston Flosse se classe troisième après le Tapura et le Tavini, avec 14.08 % des voix.

Le docteur Jean-Paul Théron obtient quant à lui 0.89% des voix. Autre résultat notable : pour sa première participation à une élection, la candidate du parti animaliste Laurence Piercy, réalise un score de 0.67%.

En Polynésie, le second tour des législatives se déroulera le 18 juin. Trois députés polynésiens seront élus et porteront la voix du fenua à l’Assemblée nationale en métropole.