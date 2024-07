Antony Géros : « Il y en a qui font tout pour être exclu du Tavini »

TNTV : Après cette polémique avec Hinamoeura Morgant-Cross, estimez-vous qu’elle a toujours sa place au sein de votre parti ?

Antony Géros : « Il faut lui poser la question. Est-ce qu’on a exclu quelqu’un du Tavini ? Pas encore, mais, par contre, il y en a qui font tout pour être exclu (…) Est-ce qu’elle est bien dans le groupe ? Si elle n’est pas bien, comment elle fait ? C’est elle qui doit répondre, ce n’est pas nous (…) C’est une décision personnelle que la personne doit prendre ».

TNTV : Mais si elle ne la prend pas justement ? Elle avait déjà été la cible d’un rappel à l’ordre…

Antony Géros : « Est-ce qu’il y aura un troisième ? Il faut lui poser la question ».

TNTV : Mais c’est vous qui fixez les règles…

Antony Géros : « On a suffisamment alerté l’intéressée pour lui faire comprendre qu’elle est dans un groupe. Par deux fois, elle a feint de laisser le groupe de côté pour présenter un texte toute seule, en demandant au groupe de venir ensuite derrière (…) pour soutenir. Il y a un vrai problème là. Il ne faut pas inverser la charge de la preuve. Nous, on n’est pas en faute. On est un parti, un groupe à l’Assemblée, il faut respecter la discipline de groupe. Quand je veux présenter une résolution ou un texte (…), je le présente d’abord à ma majorité. Une fois que ma majorité dit : ‘c’est bon, on te soutient, on y va’, je présente ensuite institutionnellement le texte, je le mets dans le circuit. Mais je ne fais pas l’inverse, je ne mets pas le texte dans le circuit, et ensuite je dis à ma majorité : ‘content ou pas content, vous avez intérêt à soutenir’. Ce n’est pas comme ça que ça marche ».

TNTV : Allez-vous demander des sanctions à son encontre ?

Antony Géros : On verra (…) Elle est coutumière du fait. La première fois, elle s’est présentée avec des évolutions sur le cumul des mandats sorties de nulle part. On lui a fait comprendre : ‘Écoute, tu as un groupe, parle au groupe’. Là, elle remet le couvert. Elle vient avec une résolution sortie de nulle part, parce que c’était un 2 juillet, alors que le 2 juillet, j’ai reçu 193 qui me proposait une résolution (…) Donc, j’ai été en commission pour dire à Hinamoeura : ‘Écoute, c’est très bien ta résolution, mais on vient de recevoir une lettre de l’association 93 qui nous demande un tas de points à rajouter (…) que je ne vois pas dans ta résolution. Est-ce que tu peux mettre ta résolution de côté, courtoisement, le temps de rencontrer, non seulement 193 qu’on a déjà rencontrés, mais aussi les autres associations antinucléaires pour voir s’ils ne veulent pas être de la partie’ ».

TNTV : Dans un texto adressé à Stanley Cross, le père de Hinamoeura, Moetai Brotherson estime que celle-ci devrait démissionner….

Antony Géros : « Ça ne me regarde pas. Je ne m’intéresse qu’à ce que j’écris et à ce que je dis. S’il a cru bon d’afficher ce SMS, il saura commenter les raisons. Mais moi, ça ne me regarde absolument pas (…) Quand on a une équipe de football à 11, le capitaine d’équipe n’aimerait certainement pas que chaque joueur tire dans le but où il souhaite tirer. On est une équipe unie. À la tête, il y a une organisation, il y a un président, il y a un vice-président, il y a un comité d’électeurs. Et c’est cet organe qui prend les décisions. Pour ces élections, l’organe a pris la décision le plus démocratiquement du monde. Maintenant, que ça ne satisfasse pas aux ambitions des uns ou des autres, que voulez-vous que je vous réponde ? On a pris une décision politique. Et puis voilà, c’est tout, on assume ».

TNTV : Après le résultat de Législatives, décevants pour le Tavini, Moetai Brotherson a estimé que l’action du gouvernement devait être clarifiée avant les Municipales. Êtes-vous d’accord ?

Antony Géros : « Oui, ça s’appelle la stratégie politique, il faudrait qu’on revoit notre stratégie, parce qu’on a fait usage d’une stratégie qui ne convenait pas à la victoire. D’ailleurs, on ne l’a pas eue. On a eu un siège sur les trois ».

TNTV : Comment se portent vos relations avec le président Moetai Brotherson ?

Antony Géros : « Vous avez vu la séance d’aujourd’hui, c’est à son zénith. Tout va bien (…) Il n’y a pas de problème ».

TNTV : Vous avez mis la défaite du Tavini sur le compte du bilan du gouvernement…

Antony Géros : « Réécoutez bien ce que j’ai dit (…) J’ai dit que, peut-être, qu’il faut aller chercher la raison ailleurs que sur la qualité des candidats qu’on a mis en lice. C’est tout ce que j’ai dit, je n’ai pas été dire que c’est à cause du pays ou du président ou quoi que ce soit. Mais ça ne peut pas venir des candidats. Ils ont brillé dans les débats. C’est incroyable ça (…) Ou c’est peut-être nous à l’Assemblée, on ne fait pas bien notre travail. C’est peut-être le pays, ils ne font pas bien leur travail. C’est peut-être la déception de l’ensemble de la classe sociale du pays qui est en attente de besoin (…) Mais ce n’est pas la qualité des candidats qu’on a présentés. Ce sont les meilleurs candidats qu’on aurait pu présenter par rapport à ceux qui étaient en lice lors de ces élections. C’est clair, il n’y a pas photo ».

TNTV : Tematai Le Gayic, éliminé dès le 1er tour, a clairement pointé le bilan du gouvernement pour expliquer son résultat…

Antony Géros : « Ça n’engage que celui qui le dit. Je ne vais pas me substituer à Tematai. C’est son mode de pensée, sa manière de réfléchir (…) C’est lui qui commentera pourquoi il a dit ça. Moi, je commente ce que j’ai dit ».

TNTV : Est-ce une sanction des électeurs par rapport à vous et au gouvernement ?

Antony Géros : « Je n’en sais trop rien. Peut-être que oui. Peut-être que non aussi. Peut-être que c’est autre chose que ça ».

TNTV : Ce mardi, Tepuaraurii Teriitahi du Tapura a demandé la démission du président et la dissolution de l’Assemblée. Comment réagissez-vous ?

Antony Géros : « Je pense que Jeanne d’Arc va rester où elle est (…) Macron a la possibilité de dissoudre l’Assemblée nationale chaque année. Vous imaginez la prochaine fois qu’il dissout l’Assemblée et que le Tavini revient au pouvoir, ils vont dire quoi ? Il faut arrêter. On est dans une situation d’instabilité politique nationale. D’ailleurs, vous voyez les résultats là-bas. Je ne sais même pas ce que ça va devenir. (…) Comment ils vont s’organiser entre eux. Mais en tous les cas, ça nous fait imaginer des jours assez difficiles. Et je ne pense pas que Macron a un focus sur le Tavini qui a perdu deux sièges, ou sur un élément du Tavini qui s’est braqué contre son groupe. Je pense que Macron a d’autres priorités bien plus importantes qui le préoccupent aujourd’hui que de mettre toute son attention sur la Polynésie ».

TNTV : Donc le gouvernement a toute votre confiance ?

Antony Géros : « On l’a dit ce matin, Moetai l’a évoqué devant tout le monde. Aujourd’hui, on est plutôt à la préparation des Municipales. Sauf si entre les deux, Macron vient perturber à nouveau le calendrier électoral de l’ensemble de la Nation ».

TNTV : Tina Cross a estimé que vous étiez responsable de la défaite du Tavini et qu’il y a eu trahison. Vous lui répondez quoi ?

Antony Géros : « Ça n’engage que les propos que Tina a tenus, c’est elle qui le dit. Si elle le dit, elle le croit. Je l’applaudis et puis c’est tout (…) Dans une société, vous avez ceux qui mettent en cause ceux qui dirigent le pays et ceux qui les adulent et qui les applaudissent. Je ne vais pas m’attarder sur ceux qui nous mettent en cause ».