Le Taatiraa No Te Hau prépare la relève pour les Municipales

120 membres du Taatiraa No Te Hau ont fait leur rentrée politique, ce samedi, pour le premier séminaire de l’année du parti. L’occasion pour ceux-ci de fixer les grandes lignes politiques de la formation.

Pour les élections municipales de 2026, le Taatiraa No Te Hau ambitionne de placer au moins l’un de ses membres au sein des mairies de Papeete, Punaauia et d’Arue.

« Nous allons vers les tavana. Comme Simplicio Lissant à Punaauia et Teura Iriti à Arue. Nous avons voulu les contacter d’abord. Sur Papeete, on a vu tous les présidents des partis politiques non-indépendantistes. Parce qu’il faut le rappeler, le Taatiraa No Te Hau est un parti résolument autonomiste », explique son président Charles Fong Loi.

Autre objectif de la formation à l’occasion de ce séminaire : attirer de nouvelles recrues pour prendre la relève de leurs aînés.

« J’ai rejoint le Taatiraa No Te Hau en 2014. Le parti m’a un peu montré la politique d’une autre manière. Il m’a fait comprendre que la politique, c’est tous les jours. On est influenceur dans notre famille et à plus grande échelle », souligne Danilo Tuahivaatetonohiti.

Le Taatiraa No Te Hau est l’un des plus petits partis politiques du fenua. Il a été majoritairement fondé par des chefs d’entreprise issus de la communauté chinoise.