Quel est le rôle d’un député ?

577. C’est le nombre de députés au palais Bourbon à Paris. La Polynésie y est actuellement représentée par Maina Sage, Moetai Brotherson et Nicole Sanquer. Pour exercer ce mandat, aucun diplôme, ni savoir-faire particulier ne sont exigés. Leur rôle est de légiférer et contrôler l’action du gouvernement central, mais aussi d’évaluer les politiques publiques. Les députés peuvent également être amenés à représenter l’Assemblée sur la scène internationale.

Dans l’hémicycle, le député exerce sa mission de législation au sein d’une commission thématique choisie. Il examine les projets de loi, dépose des propositions de loi et des amendements, mais surtout, il vote la loi.

Ainsi, sous l’impulsion de Nicole Sanquer et d’autres députés qui avaient déposé une proposition de loi finalement rejetée, les militaires polynésiens bénéficieront eux aussi d’une indemnité d’installation en métropole, à partir de juillet. Une disposition prévue par décret tel qu’annoncé récemment par la ministre des Armées.

Les parlementaires du palais bourbon doivent également contrôler l’action de l’exécutif, à travers les questions aux gouvernements, les questions écrites et les commissions d’enquête. C’est à ce titre que le 9 mars dernier, le député indépendantiste Moetai Brotherson est intervenu dans l’hémicycle, à la suite des révélations de Disclose.

Sur le terrain et notamment dans leur circonscription respective, les députés jouent un rôle crucial. Ils tiennent des permanences, organisent des réunions publiques, répondent aux sollicitations diverses, et ils portent et font avancer les dossiers locaux avec les représentants de l’Etat. Ils constatent également les effets des politiques votées. Des missions de poids parfois ignorées par la population.