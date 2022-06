Législatives – Moetai Brotherson : indépendantiste, écrivain, informaticien et député

“Le 18, allez voter. Mais n’allez pas voter pour des cartons de poulet, des fare OPH ou des CAE. Allez voter pour des Hommes et un programme que vous aurez lu et auquel vous croyez”, appelait Moetai Brotherson peu avant le second tour des législatives.

Indépendantiste, il avait été élu député la première fois il y a 5 ans. Il signe cette année un nouveau mandat.

À 52 ans, Moetai Brotherson a grandi à Huahine. Après un baccalauréat obtenu à 16 ans, il a suivi des études d’ingénieur en informatique en métropole puis aux États-Unis, où il a obtenu un master au Florida Institute of Technology. Il date son engagement indépendantiste de sa classe de cinquième : il se souvient avoir été “révolté par l’attitude coloniale de certains professeurs du collège de Huahine, heureusement minoritaires”.

Le député fraîchement réélu (61,2%) face à Tuterai Tumahai (38,8%) a publié un roman, “Le roi absent”, réédité en 2020. Il est féru de littérature, mais aussi de rugby, d’échecs, de navigation traditionnelle, de photographie nocturne et d’apiculture.

Il a travaillé à Melbourne (Floride), Paris, Papeete, New-York, Tokyo, Gütersloh (Allemagne) pour des sociétés d’informatique. Il travaillait à Manhattan lors des attentats du 11 septembre. Il a ensuite dirigé le Service des postes et télécommunications polynésien, avant de se consacrer à la politique.

Directeur de cabinet du vice-président Antony Géros en 2009, puis responsable de la communication du Président Oscar Temaru, il a assuré le lobbying de son parti à l’ONU pour la réinscription de la Polynésie sur la liste des territoires non autonomes à décoloniser, que la collectivité a obtenue en 2013.

Moetai Brotherson est troisième adjoint au maire de Faa’a, la commune dont le maire est son mentor Oscar Temaru.

En pleine campagne, le député avait indiqué souhaité, entre autres, l’instauration d’un moratoire sur l’extraction minière en eaux profondes, mais aussi un meilleur accompagnement des associations environnementales, ainsi que la mise en place d’une tournée parlementaire annuelle pour débattre des sujets de fond. Le candidat du parti bleu ciel évoquait également des propositions plus pragmatiques, comme la prise en charge des frais de résolution des problèmes de foncier par l’Etat. Il est également question d’économie sociale et solidaire par une extension et adaptation de la loi nationale de 2014, ou encore de la légalisation du cannabis.

