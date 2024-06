Législatives anticipées : pour Moetai Brotherson, « les 3 meilleurs candidats s’appellent Steve Chailloux, Tematai Le Gayic et Mereana Reid »

Moetai Brotherson mise donc sur les trois députés sortants pour être candidats à leur propre succession à l’Assemblée nationale. « Les meilleurs », selon lui. Un choix qui devra néanmoins être validé par les instances du parti indépendantiste.

« On a une réunion cet après-midi avec le comité directeur du Tavini Huiraatira. C’est comme ça que ça fonctionne (…) On se prononcera très rapidement, puisque le délai du dépôt des listes, c’est dimanche », a-t-il indiqué, avant d’ajouter : « en général, au Tavini, on aime bien venir à la dernière minute pour garder le suspens. On verra. Peut-être qu’on déposera -les candidatures, Ndlr- demain ».

Le président et son équipe participaient ce mercredi matin à un Conseil des ministres décentralisé à Vairao. « Il nous a semblé opportun à la veille du relais de la Flamme, qui va partir de Teahupo’o, de venir faire le point, ici, avec l’ensemble des tavana de Taiarapu Ouest sur leurs demandes. Ils ont recensé l’ensemble des projets qui sont en cours, des projets à venir et des demandes, parfois, de la population », a expliqué Moetai Brotherson.

Les édiles de Teahupo’o ont notamment émis le désir de voir la nouvelle marina, bâtie pour les JO, être rétrocédée à la commune. « Sur ces questions de rétrocession, c’est marrant, car dans un cas, on nous dit : ‘les aménagements sont faits, maintenant rétrocédez-les à la commune. Et dans d’autres cas, on nous dit : ‘telle salle, on n’arrive pas à la réparer, donc on voudrait la rétrocéder à l’IJSPF le temps qu’il fasse les travaux et après vous nous la ramenez’. Ce que je leur ai expliqué, c’est que la rétrocession n’est pas forcément la bonne formule. On peut mettre en place des conventions de gestion. On va, là aussi, étudier chaque dossier au cas par cas », a-t-il souligné.

Autre sujet post JO, le devenir du Domaine Rose à Teahupo’o. Certains habitants souhaiteraient qu’un projet agricole voit le jour sur le site. « On a eu une démarche ascendante. On ne voulait pas, nous, définir le projet », a déclaré le président du Pays, « on a consulté les gens partout à Teahupo’o pour dire : ‘qu’est-ce que vous voulez ?’ Il y a eu des réponses qui ont été recensées. L’agriculture arrive en tête, suivie de près par le sport et, ensuite, la culture. »

« Le terrain est relativement grand. On peut, peut-être, en faire un usage combiné (…) Mais l’agriculture a tout son sens à Teahupo’o », a-t-il conclu.