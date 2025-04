Un seul tarif pour les bus : 150 francs

Exit les 70 tarifs différents existants et inchangés depuis 2012. A partir du 26 mai, un seul tarif sera en vigueur dans les bus de Tahiti. Ce sera 150 francs, quelle que soit la distance, quelle que soit la destination. Jusqu’à présent, les tarifs d’un ticket pouvaient grimper jusqu’à 450 francs. Pour les usagers, l’économie sera donc sensible. Sur les longs trajets, en particulier, la baisse tarifaire sera très nette. « Le coût d’un déplacement en bus diminue de 25% dans la zone urbaine de Papeete, il est réduit de moitié pour un trajet Papara-Papeete, et il est même divisé par trois pour les trajets de la Presqu’île vers la capitale », souligne le ministère des Grands travaux.

Les usagers bénéficieront par ailleurs d’un tarif réduit à 110 F par voyage pour l’achat d’une carte prépayée de 10 tickets afin d’encourager l’usage régulier du transport en commun. Le ticket « secours » vendu à bord sera lui fixé à 200 F CFP, afin de dissuader ce mode d’achat, et ainsi de réduire le temps de parcours des bus, perdu lors de ces ventes, pour améliorer la performance du réseau.

Cette réforme tarifaire vise un double objectif pour le gouvernement : lutter contre la vie chère en rendant ce mode de transport en commun accessible au plus grand nombre. Mais aussi essayer de décongestionner les routes, sur lesquelles s’entassent, matin et soir les véhicules, pare-chocs contre pare-chocs.

Les nouveautés ne s’arrêtent pas aux nouveaux tarifs pour les transports en bus. Une nouvelle application sur téléphone portable sera prochainement mise en service pour pouvoir acheter ses billets en ligne et sans avoir besoin de les imprimer. L’affichage du temps d’attente en temps réel sera aussi possible avec l’amélioration du site internet « tere tahiti ».

A noter que le système de gratuité pour les enfants de moins de 3 ans, les étudiants, les personnes en situation de handicap et les matahiapo est maintenu. Et deux nouveaux abonnements voient le jour : le Pass « découverte » avec un accès illimité au réseau à destination des touristes à 1 200 F pendant 3 jours et l’abonnement « jeunes » avec un accès illimité au réseau pour les moins de 26 ans à 1 500 F par mois.