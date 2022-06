Edouard Fritch reçoit Vaimua Muliava, membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie

Le Président Edouard Fritch, en présence de Yvonnick Raffin, ministre des Finances et de Christelle Lehartel, ministre de l’Education, a reçu ce lundi matin à la Présidence, une délégation officielle de la Nouvelle-Calédonie menée par M. Vaimua Muliava, membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, chargé de la construction, du patrimoine immobilier et des moyens, de l’urbanisme et de l’habitat, de la fonction publique et de la modernisation de l’action publique, de la transition numérique, du développement de l’innovation technologique et des relations avec les collectivités d’outre-mer du Pacifique.

M. Louis Mapou, Président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n’a pas pu répondre à l’invitation du Président Edouard Fritch à participer à la fête de l’Autonomie du 29 juin 2022. M. Muliava a été mandaté pour le représenter.

Outre les liens historiques unissant les deux collectivités, des discussions plus poussées seront organisées avec les directions techniques pour identifier les obstacles et les solutions utiles pour l’instauration d’un marché unique entre les collectivités francophones dans un avenir proche.