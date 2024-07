La Polynésie et le Japon veulent renforcer leurs « liens économiques et technologiques ».

Les deux hommes ont évoqué des « partenariats dans les secteurs des perles et du tourisme ». « La perle noire de Tahiti, très prisée au Japon, et la ligne aérienne directe entre Tahiti et Tokyo ont été au centre des échanges. Une étude est en cours pour optimiser cette desserte et adapter l’offre touristique aux évolutions de la société japonaise », indique la Présidence dans un communiqué.

Il a également été question d’aquaculture, les deux dirigeants ayant « discuté de collaborations avec des universités japonaises, dont Kendai, pour partager des connaissances et former des Polynésiens aux technologies innovantes afin d’améliorer les pratiques aquacoles en Polynésie ».

« Le président du Pays a également exprimé son intérêt pour des formations en nouvelles technologies et en animation, envisageant des partenariats avec la Tokyo Arts and Design University. Ces collaborations pourraient ouvrir de nouvelles opportunités pour les jeunes talents polynésiens, notamment dans le domaine de la création numérique et de l’animation », ajoute le communiqué.

Autre thème abordé : celui des énergies renouvelables via des « projets innovants, notamment dans l’hydrogène et la conversion de l’énergie thermique des océans ». « Ces initiatives visent à promouvoir des sources d’énergie durable et à réduire la dépendance aux énergies fossiles et aux batteries polluantes ».

« Les deux pays partagent un lourd héritage nucléaire, le Japon ayant subi des bombardements nucléaires et la Polynésie ayant subi 193 essais nucléaires. La question du rejet des eaux traitées de Fukushima dans l’océan Pacifique, une préoccupation majeure pour les deux pays, a également été abordée, soulignant l’importance d’un dialogue constant », souligne encore la Présidence.

Des partenariats dans les domaines de la restauration, de l’hôtellerie et de la santé sont également envisagés.

« Cette rencontre symbolise une nouvelle ère de coopération entre la Polynésie française et le Japon, ouvrant la voie à des projets innovants et bénéfiques pour les deux parties », conclut le communiqué.