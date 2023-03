Ia ora te nunaa : un séminaire sur le programme du parti

Nombreuses sont les mesures qui ont été retenues par les membres du groupe Ia ora te Nunaa à l’occasion de leur séminaire. Des mesures qui se veulent concrètes et effectives rapidement. « Les mesures que nous avons prises seront bien entendu effectives lorsque nous serons élus, assure Rereata Iotefa-Scholermann. Et ce sont des mesures qui n’auront aucun impact comme certains le pensent aujourd’hui sur l’explosion d’un budget du territoire. »

Ia ora te nunaa prône la force du changement. Et veut œuvrer pour une société de tolérance porteuse de l’identité Maohi de sa culture et ses traditions. « La réduction du nombre de représentants à l’assemblée, la réduction de l’indemnité des élus, moyennant leur participation aux travaux. Nous lutterons contre la chèreté de la vie, nous lutterons également contre la pauvreté et nous oeuvrerons également pour le bien être quotidien de notre population. »

Teva Rofritsch, Nicole Bouteau, Teura Tarahu et leurs colistiers veulent une autonomie digne et responsable mieux reconnue par la République française.