Entre la mer et les urnes, les riders s’organisent

Ils étaient une trentaine de riders, rassemblés ce samedi matin à la Pointe Vénus, pour disputer la Tahitian Foil Contest. « On va faire une descente Tahiti – Moorea en foil, expliquait Kohotu une passionnée. On va descendre à partir du motu Martin jusqu’à la passe de Maharepa sur nos foils. Il y aura des gars qui vont être en sub foil, donc à la rame et Naomi et moi – on est deux filles – on va être en prone, donc en petite board avec un jetski qui va nous tracter. On a juste à « go » quoi. »

Comme Kohotu et Kereteki, accompagnateur, la plupart de ces passionnés de glisse ont voté par procuration pour pouvoir profiter des conditions favorables au surf. « C’est important. Il y a le devoir de citoyen. C’est notre rôle. »

Les meilleurs ont atteint l’ile-soeur en un peu plus d’une heure.