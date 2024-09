75 ans de la République populaire de Chine : le missile n’a pas gâché les célébrations au fenua

Le test de missile balistique intercontinental chinois, tombé avant-hier soir à 700 km de Nuku Hiva n’a pas perturbé la tenue, quelques heures plus tard, des festivités célébrant les 75 ans de la République populaire de Chine. Sans surprise : presque aucune allusion à cet incident dans les discours officiels. Mais une fois descendu de l’estrade, le président du Pays a fait part de ses regrets

« Je dois avoir le même regret que les autorités de l’État en Polynésie, c’est que visiblement l’information n’a pas percolé jusqu’au fenua ma’ohi et je n’ai pas pu être informé. (…) J’ai adressé un courrier par voie classique au consul pour lui dire que j’étais moyennement satisfait d’apprendre par les médias qu’un missile a été tiré, non pas sur la Polynésie, mais tout de même en direction de la Polynésie, et qu’il est tombé 700 km de notre ZEE. (…) Ce tir, il vient un peu, je dirais, mettre le doigt sur un phénomène qui est ambiant, l’ensemble de cette tension sur la zone Pacifique. On n’est pas là pour se cacher derrière son petit doigt. On sait bien qu’il y a ces super puissances qui sont là, qui s’observent, qui se testent, qui se jaugent. Et nous au milieu de tout ça, on est un grain de riz sur l’océan et on n’a pas les compétences qu’il faut pour se positionner. »

Pas d’inquiétudes à avoir selon le Consul de Chine. Le missile serait tombé dans une zone de haute mer, conformément aux droits et aux pratiques internationales. « Pour ce lancement de missile, il faut savoir que ce n’est pas un exercice militaire, ça fait partie du programme annuel d’entraînement de routine, donc ça ne pose pas à mon avis de menace. C’est le message que j’aimerais bien envoyer à la population. La Chine est vraiment déterminée à garder la paix et l’harmonie mondiale. » Ce test de missile est loin d’avoir terni les relations entre la Polynésie et l’Empire du milieu.

Tourisme, numérique ou encore perliculture : Pékin souhaite développer sa coopération avec le fenua. Pour renforcer l’amitié sino-polynésienne, le consul a invité le président du pays et sa délégation se rendre en Chine prochainement.