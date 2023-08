497 mesures, quelques annonces et des frustrations du côté de l’opposition

Le bilan des 100 jours du gouvernement Brotherson, première partie, a donc commencé par un exercice innovant mais difficile pour le chef de l’exécutif. Seul face à la caméra dans son bureau de la présidence pendant 90 minutes, pour une allocution en français puis en reo-tahiti au cours de laquelle il a égrené quelques-unes des mesures prises par son gouvernement, Moetai Brotherson a justement débuté sa prise de parole par les innovations symboliques dès la constitution de son équipe ministérielle.

« Ce gouvernement, nous l’avons voulu innovant » , a commencé le président du Pays, avec le « plus jeune ministre des grands travaux de l’histoire » , Jordy Chan, 29 ans, et la déléguée interministérielle au Handicap et aux personnes en perte d’autonomie Nathalie Salmon-Hudry.

Côté vie chère, le président n’a pas tardé à évoquer la suppression de la TVA sociale, et rappelé la baisse de 5 Fcfp par litres des hydrocarbures ou encore les petits-déjeuners gratuits dans les écoles primaires, offerts à 1500 élèves. Une mesure qui répond au leitmotiv de Moetai Brotherson depuis son élection : « mieux vivre, c’est mieux se nourrir » .

Le président est ensuite revenu sur le train de mesures adoptées dans le sport et la santé, dont la convention médicale avec le Paul Gauguin, ou l’acquisition d’un mammographe pour les Marquises Sud. Rien en revanche sur la réforme de la PSG, mais l’annonce de la légalisation de l’usage du CBD dans les jours à venir : « Nous avons lancé un groupe de travail sur le CBD d’abord, la première annonce concrète c’est la suppression de cette usine à gaz qu’était la loi de Pays édictée précédemment pour la remplacer par une réglementation ‘pas à pas’ » , soit un premier pas vers la légalisation de l’usage du CBD.

Moetai Brotherson a annoncé la légalisation de l’usage du CBD « dans les jours qui viennent » (Crédit Photo : TNTV)

Enfin, le président a consacré une dizaine de minutes à la « coloration polynésienne des institutions ». L’occasion d’évoquer le dossier polynésien à l’ONU, la réorganisation de la délégation à Paris ou encore la création de 3 représentations à Fidji, en Nouvelle-Calédonie et au Canada.

« Les prédictions un peu pessimistes de nos opposants qui avaient parié sur une rupture des relations avec l’État ne se sont pas réalisées, bien au contraire, puisqu’on observe aujourd’hui que les relations entre le gouvernement de Polynésie et l’État sont au beau fixe » , a piqué le président.

L’opposition reste sur sa faim

Dans les rangs de l’opposition, le leader du Tapura Huiraatira Edouard Fritch et prédecesseur de Moetai Brotherson a sans surprise déploré l’absence de mesures fortes sur les grands enjeux des territoriales. « Les dernières élections se sont jouées sur la vie des Polynésiens (…) Beaucoup d’entre nous s’attendaient à des mesures sur le coût de la vie, le logement ou le pouvoir d’achat, mais aujourd’hui on n’en a pas entendu parler du tout » , a-t-il lancé.

Édouard Fritch a également pointé du doigt des mesures déjà initiées sous sa mandature. Sur le logement, il estime que son successeur recycle des « vieux programmes » comme Arana, et remercie avec ironie le président qui « a fait un bon bilan de ce que le Tapura a fait les dernières années« , tout en nuançant : « Le bilan est maigre, ça ne veut pas dire que ce gouvernement est incompétent, 100 jours c’est un peu court » , a-t-il ajouté.

Même constat du côté de A Here ia Porinetia et Nuihau Laurey : « Il y a beaucoup de choses qui existent déjà, a-t-il déploré. L’essentiel des mesures n’a pas été actée à l’assemblée (…) C’est une déclaration de politique générale plus qu’un bilan. (…) Tous les textes qu’on a examinés relevaient de la précédente mandature » .

Le discours était plus nuancé du côté des patrons, impatients de rentrer dans le vif du sujet avec le gouvernement. C’est le cas de Frédéric Dock, président du MEDEF Polynésie française : « C’est un bilan qui s’adresse à la population et non aux entreprises (…) L’entreprise a un rôle d’investissement et de création d’emplois (…) Je n’ai pas entendu ce soir de mesures qui vont dans le sens opposé ».

Les services du Pays dénombrent donc 497 mesures, qui seront détaillées par les ministres dans les prochains jours.