Une année de faits divers et de justice

Et en cette fin d’année, TNTV vous propose une série de rétrospectives sur différentes thématiques. Au volet justice et faits divers, ces 12 derniers mois ont notamment été marqués par la tenue du procès Radio Tefana, mais aussi par le décès d’un trentenaire menaçant tué par des gendarmes, ou encore par la mort d’un homme ligoté et passé à tabac sous fond de trafic d’ice à Mataiea. Retour en arrière.