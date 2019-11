Un an de prison ferme pour avoir tabassé plusieurs personnes dont un gendarme

Le prévenu, qui était ivre au moment des faits, importunait différents groupes de personnes qui se trouvaient sur le quai en fin d’après-midi. Énervé d’être rejeté par chacun d’eux vu son ébriété, il commençait à se montrer menaçant.

Le ton est alors monté entre le mis en cause et l’une des personnes présentes. Au moment où il allait décocher un coup, un gendarme en permission qui se trouvait là a tenté de s’interposer. Et c’est finalement le militaire qui a subi sa colère.

Le sous-officier a été frappé au visage et une fois inconscient au sol, a reçu de nombreux coups de pieds. Bilan : un visage tuméfié et de multiples plaies nécessitant plusieurs points de suture. Des blessures qui lui ont valu 15 jours d’ITT.

Mais le prévenu ne s’est pas arrêté là puisqu’il a ensuite frappé plusieurs des personnes présentes, puis un gendarme en tenue appelé en renfort. L’homme a aussi menacé de mort le militaire et sa famille. Il a fallu l’intervention d’une seconde patrouille de gendarmes pour qu’il puisse être mis hors d’état de nuire.

“J’étais complètement bourré. Je ne savais plus ce que je faisais”, a déclaré le mis en cause, consommateur d’ice et de paka.

Dans ses réquisitions, la procureure a estimé que de telles violences étaient “inadmissibles” surtout commises sur un homme inconscient et à terre : “C’est l’acte le plus lâche qu’on puisse accomplir”.

Le prévenu passera les 12 prochains mois derrière les barreaux et devra verser un total de 650 000 Fcfp de dommages et intérêts à ses multiples victimes.