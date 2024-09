Thibaud Millet : « On n’aura pas, finalement, de nouvelle affaire Pouvana’a »

TNTV : Comment avez-vous accueilli la décision de la Cour de cassation ce matin ?

Thibaud Millet : « Avec une immense joie. On a une défense qui a été brutalisée pendant des années dans ce dossier. Heureusement, on a une décision remarquable qui a été rendue l’an dernier par le président Sekkaki -le président de la Cour d’appel de Papeete, Ndrl-, qui a fait un véritable travail d’orfèvre. Et aujourd’hui, on est heureux de voir que la Cour de cassation vient valider cette décision de relaxe et qu’on n’aura pas, finalement, de nouvelle affaire Pouvana’a ».

TNTV : Connaissez-vous les motivations de la Cour de cassation qui ont abouti à cette décision ?

Thibaud Millet : « Globalement, la Cour de cassation a tout simplement estimé qu’aucun des moyens qui étaient évoqués par le parquet général n’étaient dignes d’être étudiés. Et elle a jugé le pourvoi non admissible, c’est-à-dire qu’elle n’a même pas rendu une décision au fond. Elle a estimé qu’il n’y avait aucun moyen sérieux contre l’arrêt de la Cour d’appel ».

TNTV : Après des années d’enquête et de procès, avez-vous le sentiment que la « montagne accouche d’une souris » ? Dites-vous « tout ça pour ça » ?

Thibaud Millet : « Je pense qu’il y avait surtout une volonté politique de noircir Oscar Temaru et de s’en prendre au combat indépendantiste, au combat antinucléaire, et qui a échoué grâce à une justice qui a su rester neutre en appel, avec un président qui a tenu bon. Je ne suis donc pas en phase avec cette expression sur ce dossier-là. Je pense qu’il y avait une conscience du fait qu’il n’y avait pas d’infraction caractérisée, rien de grave dans cette affaire, mais simplement une volonté politique de porter atteinte à l’image d’Oscar Temaru ».

TNTV : Et de le sortir du jeu politique avec une éventuelle peine d’inéligibilité ?

Thibaud Millet : « A mon sens, c’était clairement l’objectif, et là, c’est un échec total pour cette raison d’État complètement déplacée ».

TNTV : Cette décision va-t-elle avoir une incidence sur la procédure en cours contre le maire de Faa’a au sujet de la protection fonctionnelle à laquelle il a eu recours.

Thibaud Millet : « Évidemment. Cela va faire tomber toutes les poursuites de détournements de fonds publics dans le financement de la défense. Maintenant que l’on a une relaxe définitive, cela vient clairement légitimer définitivement le recours à la protection fonctionnelle. La procédure sera inévitablement classée sans suite ».