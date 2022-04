Teura Iriti et son ex-adjointe de nouveau pointées du doigt par Philip Schyle

Nouvelle plainte de Philip Schyle à l’encontre de Teura Iriti et son ancienne adjointe, Yolande Bennett. Selon nos confrères de la Dépêche de Tahiti, l’ancien tavana de Arue a déposé une plainte il y a une dizaine de jours “pour favoritisme et prise illégale d’intérêt”.

“Philip Schyle reproche à Yolande Bennett et Teura Iriti la passation de plusieurs marchés pour des prestations sportives auprès de Naea Bennett”, actuel ministre des Sports et de la Jeunesse, ancien capitaine des Tiki Toa et fils de Yolande Bennett, “sans avoir respecté les règles en vigueur”.

Selon des factures que s’est procuré l’avocat de Philip Schyle, Me Bourion, les sommes des contrats signés iraient jusqu’à 2,5 millions de Fcfp. Argent qui provient du contrat de ville, comme le confirme l’actuelle mairesse de Arue. “À cause de la covid, les ateliers avaient été divisés en plusieurs ateliers. Les enfants étaient heureux de pouvoir voir Naea Bennett, qui est un sportif reconnu au fenua. Il me semble que Philip Schyle avait fait de même avant moi. Lorsque l’on a passé ces contrats, j’avais demandé si le fait que Naea était le fils de Yolande était un problème, et on m’avait répondu que non”, rapporte Teura Iriti.

Le parquet doit instruire le dossier.