Qatargate : Reynald Temarii « serein » face à sa mise en examen pour corruption

TNTV : Vous êtes passé du statut de témoin assisté à celui de mis en examen. Que s’est-il passé?

Reynald Temarii, ancien vice-président de la FIFA : « Pour moi, c’est un non événement. La vérité ne change pas, il n’y a jamais eu de corruption. M. Ben Hamman n’est pas un corrupteur, et je ne suis pas corrompu. Avec mon avocat (Me Jourdainne, ndlr), nous sommes surpris de ma mise en examen puisqu’au mois de novembre dernier, nous nous sommes rendus à Paris pour une audition à l’issue de laquelle les juges d’instruction avaient considéré qu’il n’y avait pas d’éléments susceptibles de justifier une mise en examen. Au mois de février dernier, le tribunal de la cour d’appel de Paris a changé les juges d’instruction en charge de mon dossier. Les deux nouveaux juges portent apparemment un regard différent sur mon dossier. Avec mon avocat, nous attendons de recevoir les pièces que nous avons réclamé pour comprendre pourquoi ils ont pris une telle décision. Quant à moi, je suis serein. Il ne s’est jamais rien passé de mal » .

TNTV : Au mois de décembre auront lieu les élections pour le renouvellement pour le bureau de la Fédération Tahitienne de Football (FTF). Cette semaine passée, la sanction de la FIFA à votre encontre a été levée (la Fifa avait suspendu M. Temarii huit ans pour infraction au code d’éthique, en 2015, ndlr). Comptez-vous vous représenter à la tête de la FTF ?

Reynald Temarii : « Effectivement, depuis le 15 mai je suis en capacité de reprendre une licence à la FTF et de briguer la présidence à l’occasion des élections. Ce qui est important, c’est le constat que l’on peut faire aujourd’hui. Lorsque j’ai quitté la FTF en 2015, il y avait 6000 jeunes, principalement issus des quartiers, qui pratiquaient le football. Je pense que le sport est un vecteur d’insertion de ces jeunes-là. Or, le futsal a complètement disparu des quartiers, et on s’étonne de voir des bagarres comme à Bora Bora ou Tahaa. C’est parce que le sport a quitté ces quartiers. Si je dois revenir, et j’en ai l’intention, à la tête du football Tahitien, ce n’est pas pour être président mais pour mettre en place un programme à destination de ces jeunes et des habitants des îles, pour que notre Pays se porte mieux. Voilà la finalité de ma candidature » .