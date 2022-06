Procès pour corruption active : 3 ans emprisonnement, dont 1 an ferme pour Cyril Le Gayic

En mars 2008, une grève avait paralysé le port et le déchargement de carburant. Pour mettre fin au conflit, Bill Ravel avait payé un million de Fcfp à Cyril Legayic. Des faits punis par la loi.

C’est Gaston Tetuanui qui a servi d’intermédiaire. À la barre, Bill Ravel a avoué avoir été obligé de payer pour limiter ses pertes financières. Mais durant les mois qui ont suivi, Cyril Legayic a perçu 500 000 Fcfp mensuellement pour s’abstenir de provoquer d’autres grèves dans les sociétés de l’homme d’affaires.

Gaston Tetuanui est condamné à 1 an de prison avec sursis et Bill Ravel à 2 ans avec sursis. Quant à Cyril Le Gayic, il écope de la peine la plus lourde : 3 ans emprisonnement, dont 1 an ferme, une amende de 11 millions de Fcfp et une interdiction d’exercer toute activité de commerce ou de gestion d’entreprise pendant 10 ans.