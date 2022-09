Inscription frauduleuse sur une liste électorale : 1 an de prison requis contre Gaston Flosse

L’année dernière en vue des élections législatives, Gaston Flosse avait demandé à être inscrit sur les listes électorales de Papeete. Une inscription validée à la mi-décembre puis annulée par la commission de contrôle des listes électorales de la commune de Papeete.

Ce mardi au tribunal correctionnel Gaston Flosse était jugé pour inscription frauduleuse sur une liste électorale. Le tribunal a requis 1 an de prison, 1.3 million de Fcfp d’amende et 5 ans d’inéligibilité et de privation des droits civiques. Le tout assorti d’une exécution provisoire. Les peines requises correspondent au maximum légal pour ces faits.

Plus d’infos à venir dans cet article