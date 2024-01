Chasse à l’homme à Mahina : 2 ans avec sursis pour le tatoueur qui « a allumé l’incendie » 

6 hommes ont comparu, ce lundi, devant le tribunal correctionnel pour une expédition punitive menée à l’encontre du cambrioleur d’un salon de tatouage, en octobre dernier. Après l’avoir identifié, les mis en cause s’étaient rendus à son domicile de Mahina pour le contraindre à les suivre. L’homme avait ensuite été frappé et humilié, scènes filmées et diffusées en direct sur les réseaux sociaux.