6 mois de sursis pour avoir frappé et menacé des gendarmes

C’est une soirée dont les gendarmes de Mahina se souviendront. Appelés dimanche soir par les propriétaires d’une voiture sur laquelle se défoulait un homme, ils ont été reçus par les coups et les menaces de ce dernier, un tatoueur de 26 ans au physique imposant.

En couple depuis plus de dix ans avec son ex-compagne et mère de son enfant, celui-ci a expliqué mal vivre leur séparation. Il s’est alors mis à boire du whisky pur vers 2h du matin, avant de se disputer avec son père et d’aller passer ses nerfs sur la voiture de ses voisins, qui ont appelé la gendarmerie.

Arrivés sur place, les gendarmes n’ont pas eu le temps d’analyser la situation. L’homme a directement envoyé un coup de pied dans leur voiture et un coup de poing dans l’épaule du gendarme sur le siège passager, malgré les appels au calme de son père.

Maîtrisé et menotté par les forces de l’ordre, l’homme s’est fendu de plusieurs insultes et de menaces de mort. Redevenu sobre, il a indiqué qu’il reconnaissait les faits, bien qu’il ne s’en souvienne pas, et s’est excusé auprès des gendarmes.

N’ayant pas de casier judiciaire, le tribunal lui a infligé une peine de 6 mois de prison avec un sursis probatoire de 5 ans, plus 25 000 francs de dédommagement au gendarme agressé.