Vaimalama Chaves agressée à Paris

“Aujourd’hui, je suis en colère. Je suis en colère parce que je me suis fait agresser” a déclaré en story, émue aux larmes, Vaimalama Chaves. Quelques heures après son premier passage dans l’émission “Danse avec les stars”, la miss et chanteuse a été “attaquée par une bande de moins de 18 ans” qui a essayé de lui voler son téléphone et lui a jeté des cailloux en pleine rue.

Vaimalama a filmé un bout de l’agression afin de pouvoir par la suite la montrer aux forces de l’ordre. Elle déplore l’absence de la police 1 heure après son appel qui lui dit : ” ‘ça va, elle n’a reçu que des cailloux’. (…) Non monsieur. Je n’ai pas reçu que des cailloux. Ils ont essayé de me voler mon téléphone. Ils se sont amusés à m’en jeter davantage lorsque je partais. Ils m’ont entouré lorsque j’essayer d’appeler le 17. Je dis non !”.

“Je veux pas que quelqu’un d’autre ait à vivre ça. L’insécurité, la colère, la perte de moyens ajoute Vaimalama. La Polynésie m’a appris la douceur et la gentillesse, mais ici, tous mes acquis n’ont pas leur place, à Paris. Le respect n’existe pas. La tolérance non plus”.