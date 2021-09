Danse avec les stars : Vaimalama Chaves sauvée par le public

Miss Tahiti 2018, Miss France 2019… ensuite chanteuse et maintenant danseuse ! Vaimalama Chaves participe cette année à la nouvelle édition de “Danse avec les stars”, diffusée tous les vendredis à partir de 19 heures 30 sur votre chaîne TNTV. “J’apporte les good vibes de la Polynésie au travers de ma musique (…) Je veux faire ‘Danse avec les stars’ parce que j’adore danser. C’est l’occasion de me défier une fois de plus, et surtout, -et ça j’adore- clouer le bec à tous ceux qui pensent que j’y arriverais pas” confie Vaimalama.

Pour sa première danse, son partenaire de danse Christian Millette a choisi un cha-cha-cha sur une chanson de Clara Luciani intitulée “Le reste”. Mais après d’intenses répétitions, Vaimalama a offert une prestation qui n’aura pas convaincu le jury. “Il n’y avait pas du tout de connexion au niveau du centre quand tu étais en train de danser, et ça, c’est un vrai problème pour moi. Car en fait, le cha cha est plein de rythme. Et le rythme, il vient d’où ? Il vient du centre, il vient du fait que les jambes sont connectés en haut du corps… et justement, là je n’avais pas les jambes qui partaient, j’avais en fait ce côté relaxe. (…) Pour moi, c’est pas top” lui dit Chris Marques avant de lui mettre un 4/10. “Clairement, tu es un soleil, tu rayonnes, tu as une douceur naturelle qui est très agréable. (…) C’est vrai qu’au niveau technique, de façon générale, il y a quelque chose d’un peu timoré. (…) Encore plus de générosité, et explore l’espace au maximum” lui conseille François Alu avec un 5/10. Denitsa Ikonomova a tout de même encouragé l’apprentie danseuse en lui mettant un 6/10 : “Honnêtement, je trouve que pour une première danse, pour une première fois, je trouve que c’était très bien”.

Quant à Jean-Paul Gaultier, il a été ébloui par l’énergie solaire de la Miss : “J’ai vu son soleil, qui était là et qui brillait quand même. (…) J’ai trouvé que c’était très bien, que son cha cha me donnait envie de le faire”. Il lui a attribué la note de 6/10. Avec un total de 21 points, Vaimalama Chaves arrive malheureusement en dernière place.

Tayc et Fauve Hautot, Dita Von Teese et Christophe Licata, ayant eu des buzzes d’immunité, ont été qualifiés d’office pour la semaine prochaine. Derniers du classement, Vaimalama Chaves et Christian Millette n’ont pas pu participer à la manche 2 : une danse avec une figure imposée. Parmi les 4 couples à danser, Michou et Elsa Bois ainsi que Geremy Gredeville et Candice Pascal, ont remporté la manche. Ils ont été qualifiés pour la suite de l’aventure.

Aurélie Pons et Adrien Caby, Lola Dubini et Joel Luzolo, ont alors rejoint Vaimalama Chaves et Christian Millette pour le face à face : l’épreuve de la dernière chance où les 3 couples s’affrontaient sur un paso doble sur la même musique. C’est le public qui votait pour son duo préféré : avec 36%, Vaimalama Chaves continue ainsi l’aventure. Pour les 2 derniers couples restants, c’est ensuite le jury qui a décidé de sauver Aurélie Pons.

L’épreuve s’est donc terminée pour Lola Dubini et Joël Luzolo.