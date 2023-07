Un porteur d’oranges de 68 ans porté disparu dans la vallée de la Punaruu

Après les festivités, l’inquiétude. Alors que la fête de l’orange s’est achevée samedi dernier à Punaauia avec le défilé des porteurs, l’un d’entre eux, reparti dans la vallée de Punaruu au matin du lundi 24 juillet, est porté disparu. Selon nos confrères de Polynésie la 1ere, la disparition a été signalée le soir même par d’autres porteurs d’oranges, qui avaient aperçu sa voiture en redescendant du plateau.

Eugène Avaemai, 68 ans, connaît bien le plateau des orangers, où il a ses habitudes. C’est aussi le cas des volontaires partis à sa recherche : « Tous les adhérents connaissent le terrain et sont d’arrache-pied à sa recherche, déclare l’un des membres de l’association pour la protection de la vallée. On y est depuis lundi soir, on dort sur place » , malgré des épisodes de forte pluie et la vaste étendue de la zone de recherches.

« On commence à fatiguer (…) on connaît nos limites » , souffle-t-il. « On a eu quelques pistes, mais on attend de confirmer les témoignages des collègues qui sont déjà redescendus » . L’association est en relation avec la sécurité civile et les pompiers de la commune de Punaauia, dont certains sont partis prêter main forte aux volontaires.

Les recherches piétonnes privilégiées

Si un hélicoptère Dauphin se tient prêt à intervenir, son utilité est limitée dans une zone fortement boisée, avec une visibilité très limitée depuis les airs. Les recherches terrestres restent la première option : « Les porteurs d’oranges sont ceux qui connaissent le mieux le terrain » , confirme la commune de Punaauia, qui leur a par ailleurs dispensé une Formation Premiers Secours Tactiques niveau 1 (PST-1).

Hier, les recherches se sont concentrées sur la vallée de Rata, sans succès.

En avril dernier, Ralph Taaviri, fin connaisseur de la vallée de Punaruu, y est décédé suite à une chute lors d’une partie de chasse.