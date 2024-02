Makemo : Les quatre occupants d’un navire disparu retrouvés sains et saufs

Plus de peur que mal. Le navire porté disparu et ses quatre occupants, dont deux enfants, ont été retrouvés ce dimanche vers 8h du matin par le JRCC. Perdus et sans moyens de communication, ils ont passé la nuit à Marutea Nord avant d'être localisés et ramenés à Makemo, où ils ont été pris en charge par les pompiers de la commune.