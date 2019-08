Un marin pêcheur gravement malade évacué par le JRCC

Après une conférence télé médicale organisée entre le Samu et le navire de pêche “Teuki”, il a été décidé de mobiliser le plus rapidement possible une équipe médicale grâce

aux moyens de secours de l’État.

Arrivé sur zone, l’hélicoptère Dauphin de la flottille 35F a déposé l’équipe d’urgentistes à bord du navire avant d’hélitreuiller le marin dans un état de santé préoccupant.

Ce dernier a ensuite été pris en charge par les services des urgences au centre hospitalier du Taaone vers 11 heures.

En cas de problème, contactez le JRCC Tahiti par VHF, canal 16, ou par téléphone en composant le 16. Si vous êtes hors de portée, déclenchez votre balise de détresse (type PLB ou EPIRB). Le JRCC, qui veille 24h/24h, pourra intervenir au plus vite et guider les moyens de secours en mer sur votre position.