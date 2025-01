Un incendie ravage l’entrepôt de la société Agritech à Faa’a, 150 personnes évacuées

Tard, mercredi soir, le haut-commissariat a annoncé que le feu était éteint grâce au déploiement d’importants moyens. Mais « les opérations de sécurisation et d’extinction » étant toujours en cours, dans la nuit, il a recommandé « à la population d’éviter la zone ». Par mesure de sécurité, 150 personnes ont également été évacuées.

« La fumée dégagée par le sinistre se dissipe, elle est moins présente sur zone cependant les personnes fragiles ou sujettes à des affections respiratoires sont invitées à rester vigilantes et, en cas de symptômes, à consulter leur médecin traitant », ont indiqué les services du représentant de l’Etat.

Cet entrepôt, qui abrite notamment des produits phytosanitaires, avait fait l’objet d’une perquisition en octobre dernier. Démineurs, agents de l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique (OCLAESP), Inspection du travail, DIREN, Biosécurité, CPS et gendarmes s’étaient rendus sur place. L’entreprise ferait l’objet d’une enquête pour mise en danger et risques d’explosion.