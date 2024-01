Australes : un homme tombé à la mer au large de l’île de Maria, des recherches en cours

C’est vers 13h40 ce vendredi que le JRCC Tahiti a reçu un message de détresse du navire de pêche Polynésien « KATHE ». Un message envoyé alors que le navire se trouvait au large de l’île de Maria (Archipel des Australes) et indiquant qu’un membre d’équipage était tombé à la mer à 12h30.

Aux Australes, la météo était alors difficile avec une houle importante accompagnée de pluie.

Le JRCC a mis en place un dispositif de secours et engagé l’avion « Gardian » de la flottille 25 F. Des messages de relai de détresse ont été diffusés et des experts de Météo-France ont été contactés afin de recueillir les prévisions de dérive sur zone pour établir les zones de recherches le plus précisément possible.

Les recherches sont toujours en cours.