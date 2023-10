Rikitea : un garçon de 8 ans renversé par un camion benne perd la vie

Le garçon circulait à vélo et a été percuté par le camion benne dans un virage. Il a été percuté par l’arrière droit de la benne puis est passé sous les roues du camion. Transporté au dispensaire de Rikitea par le conducteur du camion et le père de la victime, il est décédé à 16h20. Ses camarades du collège St Raphaël et de l’École primaire Mauteoa lui ont rendu hommage, ce mardi.

Le chauffeur du camion benne avait été testé négatif à l’alcool et aux stupéfiants. Il utilisait son téléphone portable au moment de la collision. Cette circonstance aggravante a conduit les gendarmes à le placer en garde à vue pour des faits d’homicide involontaire. Il sera déféré devant le procureur de la République, au parquet de Papeete, pour une ouverture d’information dans la journée.

Un vol d’Air Archipel a été affrété pour le transporter à Tahiti, ainsi que le corps de la victime pour qu’une autopsie soit pratiquée. Un technicien en identification criminelle sera dépêché sur Rikitea pour mener des investigations avec les gendarmes de l’île des Gambier.

Il s’agit de la 25e victime sur les routes du fenua en 2023.