L’accident s’est déroulé à 15 heures, au PK 29. Selon nos confrères de la 1ere, une voiture transportant sept personnes, dont cinq adultes et deux enfants, a heurté un mur. La gendarmerie précise que le conducteur, un homme, était seul en cause et qu’aucun autre véhicule n’était impliqué.

Malgré l’intervention des pompiers et du SMUR, une passagère est décédée, et les autres occupants du véhicule transportés à l’hôpital.