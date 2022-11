Incendie à Rapa : plus de 10 hectares partent en fumée

D'un simple tas de fougère, le feu s'est propagé à la brousse et a ravagé pas moins de 10 hectares de végétation à Rapa, dans l'archipel des Australes. C'est un agriculteur qui avait allumé un feu jeudi au petit matin, sans imaginer qu'il faudrait plus de 24 heures à l'unique pompier disponible, aux agents communaux et à la population pour maîtriser les flammes.