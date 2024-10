Pas de traces de pollution autour du voilier échoué à Haapiti

Plus de peur que de mal pour le navigateur dont le voilier s’est échoué ce vendredi soir, à Moorea. Le centre de coordination de sauvetage aéromaritime de Polynésie française (JRCC Tahiti), a tout de même dû déployer des patrouilles terrestres de gendarmerie et de pompiers, ainsi que le Dauphin inter-administration, pour rechercher et secourir le plaisancier blessé, qui a été treuillé et évacué de nuit vers le Centre hospitalier de la Polynésie française.

Le navire est échoué à Haapiti, précise Radio 1. Parti mercredi de Raiaatea pour rejoindre Tahiti, il n’avait pas donné de nouvelles pendant son trajet, soulevant l’inquiétude des secours en mer. Localisé vendredi matin par le Gardian, il avait indiqué poursuivre sa route sans difficultés.

Les observations faites ce samedi autour du navire échoué, ne relèvent pas de traces de pollution, note le Haut-commissariat.