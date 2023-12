Environ 400 kilos de crevettes bleues volés à Toahotu

Après des mois difficiles en début d’année en raison d’une bactérie ou d’un virus qui a provoqué une mortalité importante des larves de crevettes bleues, les aquaculteurs de la Presqu’île commençaient juste à remonter la pente. Mais c’était sans compter les voleurs.

La société Mitirapa Blue Pearl Shrimp, basée à Toahotu, vient d’en faire les frais. « On est amené à plonger régulièrement dans nos parcs. Samedi, on n’a rien constaté. Mais, lundi, on s’est rendu compte que trois filets d’élevage ont été coupés net », explique Poerani Durand, commerciale au sein de la société. Au total, ce sont environ 400 kilos de crevettes qui ont été dérobés pour un préjudice d’environ 1,5 million de francs.

Et ce n’est pas la première fois que la société est victime de tels agissements. « Pour le premier vol, on n’avait pas déposé plainte. Mais là, c’est trop. Ils ont ciblé les enclos qui allaient être récoltés. On va donc déposer plainte », ajoute Poerani Durand. 5 à 6 mois sont nécessaires pour que les larves atteignent leur taille adulte et que les crevettes soient commercialisables.

L’entreprise appelle les consommateurs à la contacter en cas de constatation de vente de crevettes fraiches en bord de route ou sur les réseaux sociaux.