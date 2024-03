Un élevage de crevette bleue en développement à Hitiaa

La crevette bleue sera bientôt à Hitiaa. C’est dans ce sens que travaille Teavatea Wong, jeune entrepreneur originaire de la côte Est de Tahiti, dont le projet pilote d’élevage a été retenu en 2022 par la Direction des Ressources Marines. Après une formation de 4 mois au sein de la Cellule Innovation et Valorisation en aquaculture sur Vairao, Teavatea a pu se former avec les agents de la DRM à l’élevage de la crevette bleue en cage lagonaire, et affiner son dossier technique nécessaire à l’obtention de financements, de l’agrément d’aquaculteur et de l’autorisation d’occupation du domaine publique maritime.

« Ça demande du temps, concède-t-il. Si tu t’investis bien dans ce que tu fais, tu ne peux en retirer que du positif. C’est un beau métier » . Étudiant en école de commerce, Teavatea envisage de produire jusqu’à 3 tonnes par an. Il faut d’abord réussir les phases test. Si tout va bien, on commencera la vraie production. La première vraie récolte se fera dans cinq à six mois » .

Teavatea a choisi l’élevage de la crevette bleu en pleine mer. Une technique encore fragile, mais qui ne le décourage pas. « Ce n’est pas une technique développée à 100%. Mais j’aime bien m’intéresser aux innovations, à trouver ce petit truc en plus qui peut marcher » .

(Crédit Photo : TNTV)

Avec 150 tonnes de crevettes produites annuellement sur le territoire pour une demande estimée à environ 500 tonnes, ce nouvel élevage est le bienvenu pour la filière crevetticole.