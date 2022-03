Vers une appellation d’origine protégée pour la vanille de Tahiti ?

La vanille polynésienne a beau être considérée par les grands restaurateurs comme l’une des meilleures au monde, sa production ne cesse pourtant de décliner depuis plus de 50 ans. Malgré tout, son avenir semble prometteur selon Fausto Bouchereau, président de Mohea, un site dédié à la vente de gousses de vanille : “dès le début des années 2000, il y a un plan de relance qui a été mis en place puisque les savoirs faire commencent à disparaître. La vanille de Tahiti a pu être sauvée à ce moment. Et aujourd’hui, elle est beaucoup plus mature et on a un grand nombre de producteurs dans les îles qui concourent à développer cette activité et à proposer de la vanille de grande qualité”.

Une qualité reconnue, voire même un peu trop d’ailleurs. Certains producteurs de vanille indonésienne n’hésitent pas à usurper l’appellation “Vanille de Tahiti” afin d’en voler la place tant convoitée dans les restaurants. C’est pourquoi près de 700 producteurs polynésiens se sont réunis pour que la vanille de Tahiti bénéficie de l’appellation d’origine protégée. “C’est une démarche qui avait déjà été initiée depuis 2017. C’est un signe qui va donner de la plus-value au produit puisqu’elle va venir confortée sa qualité”, précise Laiza Vongey, directrice adjointe de l’établissement public Vanille Tahiti.

Il va cependant falloir être patient. Il faudra encore quelques années avant que la précieuse distinction AOP ne soit attribuée.

En 2021, 12 tonnes de vanille ont été exportées sur les 39 produites sur nos îles. Si l’AOP est accordée, dans les années à venir, nos 700 producteurs pourraient espérer en exporter davantage.