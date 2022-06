Une 5ème édition de l’opération ‘Ete… toute l’année

Chaque année depuis 2017, le service de l’Artisanat traditionnel, sous l’égide du ministère de la Culture, organise l’Opération ‘ETE. Cette 5ème édition se déroulera du 11 juin au 10 décembre dans les marchés du terroir et à la foire agricole.

Cette campagne s’inscrit dans une démarche de développement durable visant à sensibiliser les Polynésiens sur les alternatives aux sacs plastiques à usage unique, tout en valorisant le travail des artisans traditionnels. La Polynésie française dispose en effet d’importantes ressources en matières premières et en travaillant ces matières, les artisans font le lien direct entre le monde de l’artisanat et celui de l’environnement. Ces savoirs et savoir-faire, reflets de la culture, des traditions et des valeurs polynésiennes, sont ainsi mis au service de solutions adéquates face aux problématiques environnementales.

La genèse : ‘ETE O TE MAU ‘ITE

Le choix du mot « ’ETE » n’est pas anodin : « ’ETE » veut dire panier ou contenant en tahitien, un objet dans lequel on peut ranger des choses. Le mot « ‘ite » pour sa part veut dire savoir-faire. Pour autant, les mots « ‘ETE » et « ‘ITE » sont étroitement liés au travers de cette phrase en tahitien qui résume bien toute la symbolique de l’opération : ’ETE O TE MAU ‘ITE – le panier dans lequel les savoir-faire des artisans polynésiens peuvent être rangés pour être préservés, le panier devenant ainsi lui-même symbole de ces savoir-faire. L’idée est de faire passer un message important : le ‘ETE traditionnel, véritable symbole culturel, est une alternative riche de sens aux sacs plastiques.

Cette année, la 5e édition prend une tournure différente, car elle sera menée à plusieurs reprises tout au long de l’année et permettra de marquer l’entrée en vigueur de la loi contre l’utilisation des sacs plastiques à usage unique, promulguée début 2022.

Une nouvelle approche a ainsi été imaginée pour cette édition. En effet, grâce aux partenariats établis avec la chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire (CAPL) et les communes, l’opération ETE intègrera les marchés du terroir et la foire agricole de juin à décembre 2022. Au total, 13 événements sont concernés par l’opération ‘ETE, et mobiliseront près d’une trentaine d’artisans sur les marchés du terroir et plus d’une vingtaine d’artisans à la foire agricole. Un stand dédié sera aménagé sur chaque site participant et approvisionné par les artisans traditionnels. Les visiteurs et exposants y trouveront toutes sortes de sacs de courses ou contenants (paniers, sacs, ‘o‘ini confectionnés à base de pae ore, ni’au, tissu local, etc.) dont les prix n’excèderont pas 3000 Fcfp l’unité.

En parallèle, à chaque événement, des ateliers de tressage payants seront organisés, tandis que deux vidéos tutoriels (sous-titrées en langue tahitienne) mettront en lumière le travail des artisans. Elles seront diffusées via les réseaux sociaux du Service de l’artisanat traditionnel (YouTube, Facebook et Instagram). La première est intitulée « Confection d’un plateau en pae’ore pour fruits et légumes » et la seconde « Fabrication d’un cache-pot en feuille de cocotier ». Un moyen ludique et amusant pour s’essayer aux pratiques artisanales et reproduire seul ou en famille des contenants simples, pratiques et surtout à base de matières premières du fenua.

Enfin, un jeu-concours « spécial exposants » sera également organisé à l’occasion de la foire agricole du 29 septembre au 9 octobre 2022 à Outumaoro. Pour participer, chaque exposant devra créer un stand 0% plastique (composé exclusivement de contenants issus de l’artisanat traditionnel) qu’il devra soumettre aux votes du public et d’un jury. A gagner, un séjour pour 2 personnes à Rangiroa incluant les billets d’avion A/R, les transferts et hébergement, d’une valeur de 95 000 Fcfp.

L’affiche de l’opération ’ETE, le spot radio et les vidéos tutoriels seront traduits en langue tahitienne afin que toute la population de Polynésie française soit impliquée dans les actions menées.

L’idée de mener l’opération ‘ETE sur plusieurs mois est de favoriser le changement des habitudes de la population sur le long terme et de faciliter l’achat de contenants locaux éco-responsables créés par les artisans traditionnels.

PRATIQUE

Les ‘Ete seront disponibles à la vente et/ou à la confection :

– aux 12 marchés du terroir dans les communes de Paea, Punaauia et Pirae ;

– à la foire agricole 2022 de Outumaoro.

Prochain rendez-vous : le samedi 12 juin au marché du terroir de Punaauia, dans les jardins de la mairie, de 6 heures à midi.