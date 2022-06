Un nouveau caméléon découvert à Tahiti, cette fois à Mahina

Damas Teuira, le maire de Mahina pose en live Facebook avec un caméléon sur l’épaule. Nous sommes donc le soir du second tour des élections législatives et c’est un électeur un peu insolite qui a fait son apparition.

L’animal a été récupéré dans un sapin à Mahinarama chez un particulier. Jérôme était en train de couper sa haie de aito lorsqu’il a découvert l’animal, au bout d’une branche. “Mon voisin est venu avec son épuisette de piscine et on l’a attrappé. Pendant ce temps, ma femme a appelé les mutoi.” Un vétérinaire et la direction de l’Environnement doivent être contactés.

L’année dernière, un premier caméléon a été recueilli au mois d’août au plateau de Taravao. Un deuxième avait été retrouvé en octobre sur les hauteurs de la Mission.