Traitement et valorisation des huiles usagées : appel à manifestation d’intérêt

Le projet “S’engager pour une gestion durable des déchets dans le Pacifique” (SWAP) a pour but d’améliorer les conditions sanitaires, environnementales, sociales et économiques dans les pays et territoires insulaires du Pacifique au moyen d’une gestion appropriée des déchets. Le projet est porté par le programme régional océanien de l’environnement (PROE) et financé par l’agence française de développement (AFD).

Dans ce cadre, le PROE veut établir une base de données qui regroupe des entreprises disposant des technologies adaptées aux milieux insulaires et qui permettraient de mettre en place des installations de traitement et de valorisation des huiles usagées.

Les renseignements transmis seront utilisés pour établir un registre d’entreprises auxquelles les organisations de la région du Pacifique pourront s’adresser pour étudier les possibilités technologiques en matière de gestion et de recyclage des huiles usagées sur leurs territoires.

La transmission des renseignements relatifs aux entreprises et aux technologies ne garantit en aucun cas la conclusion d’un contrat et aucune offre de prix n’est sollicitée.

Les entreprises concernées qui souhaiteraient faire partie du registre sont invitées à manifester leur intérêts auprès du PROE en téléchargeant le document ci-dessous ou en contactant Julie Pillet, coordinatrice technique du projet SWAP à l’adresse suivante : [email protected]