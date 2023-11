Tour des JO 2024 : Matahi Drollet publie une seconde vidéo, Coral Gardeners à ses côtés

La solution de la tour allégée proposée le 17 novembre dernier par le Pays, Paris 2024 et le haut-commissariat ne convient toujours pas à certains.

Ce dimanche, le surfeur du fenua Matahi Drollet, à l’origine d’une première vidéo et d’une pétition virales, a publié un nouveau message sur son compte Instagram. Dans ce nouvel appel à protéger l’environnement et le récif, d’autres voix se font entendre.

« J’ai participé à la construction des fondations de l’actuelle tour, raconte Mati Hoffman. J’ai passé ma vie à travailler dans le lagon polynésien. Je vous garantis qu’un cahier de charge technique a été respecté et 20 ans après, les fondations sont encore intactes. » L’homme affirme « avec certitude que creuser 56 trous supplémentaires représente un risque considérable pour le platier », déclare-t-il.

Pour rappel, Paris 2024 refuse d’utiliser l’actuelle tour pour des raisons de sécurité. « On nous dit que des études montrent que les fondations actuelles n’entrent pas dans les normes de sécurité. Pourquoi est-il impossible pour nous de voir ces études ? demande Matahi Drollet. Ni le gouvernement ni l’organisation ne veulent nous donner cette information malgré des centaines de demandes. Certains nous disent qu’ils n’ont pas le droit de parler… »

Matahi Drollet interpelle les organisateurs : « Essayez-vous de nous cacher quelque chose ? »

Dans cette vidéo, on retrouve également Titouan Bernicot, à la tête de l’association de Moorea mondialement connue, Coral Gardeners. Selon lui, s’il est compliqué de prédire les conséquences de la nouvelle tour sur le lagon, « il est certain qu’il y aura un impact. À chaque fois que nous modifions l’environnement, nous ne le voyons pas immédiatement, mais des années après, des problèmes se posent et il est compliqué de les régler. Tout le monde bénéficie des coraux. Ils sont les poumons et les forêts de nos océans », rappelle-t-il.

La contestation des associations locale fait parler au-delà du fenua. Mais Matahi Drollet le rappelle, elle reste pacifique. Le message qu’il souhaite faire passer : « Aucune compétition dans le monde ne mérite que l’on détruise la nature. Cela va à l’encontre des vraies valeurs du surf et du sport en général. (…) J’ai peur qu’une fois encore, les problèmes financiers prennent le pas sur la nature. »

Moetai Brotherson a rencontré cette semaine à Paris la ministre des Sports du Gouvernement central. Il a notamment souligné « l’importance d’un échange avec les habitants, les élus locaux et les usagers du site, en présence des responsables de l’État, du Pays et du COJO Paris 2024, pour maintenir un dialogue constructif et respectueux ». Amélie Oudea-Castéra et Tony Estanguet sont attendus prochainement au fenua.