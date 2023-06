Pirae fait son grand ménage « de Tiurai »

Des bénévoles et de jeunes sportifs se sont donnés rendez-vous, samedi, pour donner un coup de fraicheur à la commune. Armés de gants et de sacs plastiques, ils se sont attelés à nettoyer les déchets aux abords du site de Aorai Tini Hau.

« Je n’habite pas loin et il y a plein de déchets. Ça fait plaisir de les ramasser », explique un jeune bénévole, « Il y a des cigarettes et aussi des bouteilles d’eau ». « C’est l’une des plus belles plages de Pirae et j’aimerais qu’on l’entretienne tous les jours (…), qu’on arrête de polluer et qu’on apprenne à nos enfants à ramasser les détritus », appelle de ses vœux un autre.

Le maire de la commune, Edouard Fritch, s’est rendu sur place pour soutenir les participants à l’opération. « Il y a un changement, naturellement, dans mon emploi du temps (…) Je suis un petit peu plus loin des affaires du Pays et je m’occupe un peu plus de la commune », indique l’ancien président de la Polynésie.

« Aujourd’hui, deux types d’associations sont regroupés. Les associations sportives (…) et nos associations de quartiers qui, elles, vont s’occuper de toute la partie haute, proche de la montagne », poursuit-il.

Dans les quartiers, les habitants ont effectivement pu profiter des bras des bénévoles et des moyens techniques mis à disposition. Six sites accueillent les différentes catégories de déchets.

» Tout est propre dans le quartier » , se félicite une résidente. (Crédit: TNTV)

« On est parti tôt ce matin devant les maisons. On a appelé tout le monde pour ramasser les encombrants. Ils sont venus avec les brouettes, les chariots. Tout le matériel. Tout est propre dans le quartier », se félicite une résidente.

Pour les élus de la commune, cette opération est aussi l’occasion de créer du lien entre administrés et de responsabiliser les plus jeunes, comme le souligne Abel Temarii, adjoint au maire : « Je veux aussi montrer une autre direction à prendre concernant la vie sociale de la commune. Il faut se rendre compte que nos enfants, pour la plupart d’entre eux, font partie des quartiers. Donc, le fait de les impliquer dans de telles opérations fera d’eux des bons citoyens demain, et la commune en sera bénéficiaire ».

Outre ces opérations en faveur de l’environnement, la municipalité entend organiser d’autres actions de proximité. « On a aussi le ‘sport santé’ dans les quartiers. On va choisir des coachs et les amener dans les quartiers faire faire du sport à ces personnes qui n’ont pas la chance d’en pratiquer dans des associations », explique Abel Temarii.

Pirae travaille aussi au bien-être alimentaire de sa population. Une serre et un grenier devraient voir le jour dans quelques mois pour lui proposer des produits frais et sains.