Opération nettoyage de quartier à Nuuroa

C’est à la suite des intempéries que l’association Tamarii No Nuuroa a fait appel aux riverains pour un nettoyage du quartier. D’autres participants se sont également joints à l’opération.

Avant le ramassage des déchets, les consignes et outils nécessaires sont distribués. « Ils m’ont donnée un sac plastique pour trier les déchets verts, une paire de gants costauds pour ramasser certains matériaux » précise Harmony, résidente de Nuuroa.

(Crédit photos : Tahiti Nui Télévision)

Répartis en trois équipes, les participants se sont rendus à pied pour le nettoyage sur la route, dans les quartiers et sur les plages. Sur l’eau, des plongeurs se relayent pour récupérer des déchets rejetés par la rivière de la Punaruu. Une action que les organisateurs souhaitent renouveler chaque année. « On sait très bien qu’il y a toujours de l’incivisme : des gens qui jettent n’importe quoi n’importe où… Donc à un moment, c’est sûr que ça va salir. Il faut alors perdurer ce geste de nettoyage, pour l’environnement, pour garder les lieux propres. Et il faut aussi l’inculquer à nos enfants” indique Manavai Teremate, président de l’AS Tamarii No Nuuroa.

Simplicio Lissant, maire de Punaauia et résident de Nuuroa, a également participé au nettoyage. Il espère que la quantité de déchets ramassés soit moins importante que l’édition précédente : « On va peser pour comparer nos chiffres. Et on va trier les déchets. La commune a prévu des bennes, des bacs gris et verts. Ensuite, la commune s’occupera de l’acheminement des déchets aux endroits prévus ».

Pour clôturer la journée, l’association n’a pas manqué de remercier les participants en leur offrant le déjeuner.