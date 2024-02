Des systèmes de détection de gaz trouvés lors d’un ramassage de déchets : une enquête ouverte

« Je m’attendais à des bouteilles de plastique, des pneus, des batteries… tout ce qui peut être charrié par l’eau. Mais des balises comme ça… » La trouvaille des lycéens de Mahina étonne même le corps de l’armée à l’origine de la campagne de ramassage des déchets ce jeudi matin sur la plage de Mahina. Des balises de détection de gaz ont été ramassées.

« On peut essayer de rechercher le propriétaire, voir avec le numéro de série si on arrive à retrouver quelque chose avec l’entreprise qui les a vendus. (…) On va faire les investigations pour essayer de retrouver qui aurait pu jeter ça ici », annonce le capitaine Dominique Janny, commandant de la brigade de gendarmerie Mahina – Arue.

Les balises de détection de gaz peuvent être utilisées sur les chantiers et permettent de prévenir les équipes en cas de danger.

Une des balises. Crédit : Tahiti Nui Télévision

La matinée de ce jeudi, organisée par la gendarmerie et l’association Mama Natura, permettait de sensibiliser la population et les élèves du lycée professionnel Atima, invités à participer au respect de l’environnement.

« Il ne faut pas faire n’importe quoi avec ses déchets, rappelle Adeline Yvon, présidente de l’association Mama Natura. Il faut trier ses déchets. Il y a des déchets peu communs comme on a pu trouver ce matin. Je ne sais pas si ça appartient à une entreprise du fenua, mais en tout cas il y a le CRT de Motu uta pour aller déposer ce type de déchets. On a ramassé beaucoup de pneus, batteries de voitures, bouteilles en plastique. »

L’association seule a récupéré plus d’une tonne de déchets depuis le début de l’année.